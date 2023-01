Travail illégal et violations sociales découverts sur des chantiers de Proximus : Petra de Sutter demande des explications

"L'entreprise Proximus, qui attache la plus grande importance à l'intégrité et à l'éthique, attend la même chose des parties avec lesquelles elle travaille. Toutes nos procédures et nos contrats avec des partenaires extérieurs contiennent des dispositions claires sur le respect du droit social et du droit du travail. S'il s'avère que des irrégularités ont effectivement été commises sur des chantiers en notre nom, nous examinerons les procédures de contrôle d'un œil critique et prendrons les mesures nécessaires à l'égard des parties impliquées", assure encore Proximus.

Fiberklaar, une joint-venture entre l'opérateur télécom coté en bourse et le fonds d'investissement suédois EQT à qui Proximus a fait appel pour déployer la fibre en Flandre, se défend également: "Selon les informations dont nous disposons actuellement, aucune violation (sociale) officielle n'a été relevée sur ces chantiers". La société ajoute qu'elle a demandé des informations plus concrètes aux autorités gouvernementales compétentes et qu'elle apportera sa pleine coopération à l'enquête. "S'il apparaît que des irrégularités ont effectivement eu lieu, nous prendrons les mesures nécessaires. Le respect de la législation sociale est essentiel (à nos yeux)", a-t-elle ponctué.