Trois jeunes proxénètes interpellés à Bruxelles, ils contraignaient des adolescentes à se prostituer

"La section "mœurs" de la Recherche locale de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a effectué une série de perquisitions le 9 janvier dernier, dans le cadre d'une affaire de prostitution", a expliqué la zone. "L'affaire mettait en cause de jeunes hommes utilisant des jeunes filles mineures en fugue pour les pousser à se prostituer. Ce phénomène est en plein essor et est connu sous l'appellation 'proxénètes d'ados'. Cette bande publiait et gérait des offres d'emploi sur le site Internet 'Quartier rouge', déplaçant les filles d'un endroit loué à un autre afin de les proposer à des clients potentiels", a-t-elle détaillé.

"C'est sur base d'une dénonciation que la police a décidé d'ouvrir une enquête. Celle-ci a donné lieu à plusieurs perquisitions, au terme desquelles deux personnes ont été arrêtées et déjà placées sous mandat d'arrêt par la juge d'instruction. Un troisième suspect a été arrêté et libéré sous conditions. Un dernier est toujours signalé à rechercher", a encore indiqué la police locale.