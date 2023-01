Velofollies, le rendez-vous incontournable des amoureux du vélo, à Courtrai ce week-end

Un peu moins de 40 % du nombre total de vélos vendus en Belgique sont des vélos électriques. On pourra largement observer cette tendance lors du salon. Cette attractivité des vélos électriques s'explique évidemment par l'autonomie croissante de la génération actuelle de batteries, ainsi que par la popularité des options de leasing auprès des entreprises, comme alternative à la voiture de société ou à la deuxième voiture. Mais les vélos électriques ont également amélioré leur look et sont devenus plus fonctionnels et surtout plus légers, ce qui contribue à leur attrait pour le grand public.

De plus, le marché des vélos électriques est devenu un marché extrêmement diversifié : vélos pliables, vélos citadins, cargobikes,notamment. Les VTT électriques et vélos de course électriques gagnent aussi clairement en importance, rompant ainsi le tabou des vélos électriques de sport.