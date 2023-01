Accueil des demandeurs d’asile : Fedasil devra vendre des biens pour payer les astreintes

Au cours des mois écoulés, Fedasil a déjà été condamnée plus de 1.000 fois pour ne pas avoir accordé à des demandeurs d’asile l’accueil qui leur est normalement légalement garanti. En cause, une pénurie criante de places d’accueil, qui est systématiquement dénoncée notamment par des organisations de soutien aux demandeurs d’asile et réfugiés. Le montant total des astreintes s’élève probablement à plusieurs millions d’euros.

Un huissier a été mandaté à la fin du mois de décembre et a dressé une liste des biens de Fedasil à saisir. Elle comprend notamment une télévision, des meubles de l'espace lounge et six bancs - des biens estimés non-essentiels à la mission de l’agence pour l’accueil des demandeurs d’asile. Ces biens pourront être saisis et la vente est prévue à partir du 13 février.

Deux dossiers, datant de juillet et septembre ont retenu plus particulièrement l’attention de la Chambre des saisies. "Nous examinons les deux décisions du juge" - qui portent sur des astreintes de plus de 13.000 euros dans un cas et de plus de 99.800 euros dans le second cas - "et les suites que nous devons y donner", a réagi Fedasil.