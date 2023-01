Covid-19: à nouveau moins de 900 patients hospitalisés, tous les chiffres à la baisse

Du 13 au 19 janvier, les hôpitaux du pays ont admis quotidiennement 51 malades du Covid-19, un nombre en diminution de 22% par rapport à la semaine précédente. Actuellement, 811 personnes porteuses du virus sont hospitalisées (soit une diminution de 21%). Parmi celles-ci, 57 sont soignées aux soins intensifs (-27%).

Entre le 10 et le 16 janvier, une moyenne de 428 contaminations ont été enregistrées chaque jour, ce qui représente une baisse de 33% par rapport aux sept jours précédents. Durant cette période, près de 5.400 tests ont été effectués quotidiennement (-22%), dont 9,9 % se sont révélés positifs.

Chaque jour, 8 personnes en moyenne sont décédées des conséquences d'une infection par le coronavirus, ce qui représente une diminution de 26% par rapport à la période de référence précédente. Depuis le début de la pandémie en Belgique, en mars 2020, quelque 33.525 décès dus au Covid-19 ont été enregistrés.

Le taux de reproduction du virus s'établit quant à lui à 0,85. Lorsqu'il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à ralentir. L'incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 64 sur 14 jours.

Et puis le 16 janvier, 9.264.721 de personnes étaient complètement vaccinées en Belgique (1e et 2e doses, ou une dose dans le cas du vaccin de Johnson & Johnson). Quelque 7.241.767 de ces personnes avaient aussi reçu un vaccin de rappel (booster) et 3.872.578 parmi ces dernières s’étaient fait administrer un second rappel. Enfin 486.907 Belges ont reçu un troisième booster. Il s’agit avant tout de personnes âgées de plus de 80 ans ou immunodéprimées, qui avaient déjà reçu un deuxième rappel avant l‘été.