La reine Mathilde fête ses 50 ans : portrait d’une femme exceptionnelle

Mathilde Marie Christine Ghislaine d'Udekem d'Acoz est née le 20 janvier 1973 dans la commune bruxelloise d’Uccle. Elle est la fille de Patrick d'Udekem d'Acoz et d'Anne Komorowski, issue d'une famille aristocratique polonaise. Sa mère est née dans la ville de Bialogard, située dans le nord-ouest de la Pologne. Dans les années 1950, ses grands-parents ont fui la Pologne sous la menace communiste.

Mathilde a grandi à Villers-la-Bonne-Eau, près de Bastogne (province du Luxembourg), où sa famille vit dans le château de Losange. Elle est issue d'une famille de cinq enfants, composée de quatre filles et d'un garçon, éduqués dans un esprit classique et sobre. Mathilde a effectué ses études primaires à Bastogne et secondaires à l'Institut de la Vierge Fidèle, à Bruxelles.

Dès son plus jeune âge, elle est décrite comme soignée, appliquée et taciturne, mais elle sait aussi ce qu'elle veut. De 1991 à 1994, elle suit des études de logopédie à l'Institut Libre Marie Haps à Bruxelles. En 1995, elle commence à pratiquer en tant que logopède au sein de son propre cabinet, jusqu'en 1999. En parallèle, elle entreprend des études de psychologie à l'Université Catholique de Louvain et décroche un Master en 2002. Elle enseigne également dans plusieurs écoles bruxelloises.

En 1997, sa sœur cadette Marie-Alix et sa grand-mère maternelle meurent dans un accident de voiture, un événement qui restera un véritable traumatisme pour Mathilde qui, plus tard, accordera énormément d'importance au bien-être mental. A l’occasion de son 50e anniversaire, la reine a d’ailleurs promu le bien-être mental via des rencontres avec des témoins (des personnes aveugles ou malvoyantes, ainsi que des personnes vulnérables ou porteuses de handicap) et des professionnels du secteur de la santé mentale, par le biais de balades à pied et à vélo dans les différentes provinces du royaume.