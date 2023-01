Nouvelle attaque d'un immeuble à appartements à Hoboken

Marie Dijkers (vidéo) réside au rez-de-chaussée et a été réveillée par des coups de feu, ce vendredi à l’aube. "Vers 4h du matin, j’ai entendu six coups de feu tirés dans les portes, et puis une détonation. Tout le hall d’entrée est détruit". Cette habitante établi un lien avec le milieu de la drogue. "J’ai déjà signalé que la femme qui réside au-dessus de moi est impliquée dans le transport de stupéfiants. On a retrouvé de la drogue dans les conteneurs appartenant à son entreprise. J’ai déjà signalé mille fois que nous n’étions plus en sécurité ici. Cela suffit".

Marc Wils (vidéo) habite aussi dans l’immeuble touché par l’attaque. Il se dit inquiet. D’autant plus qu’une caméra de police mobile avait été installée jeudi dans la rue. La police expliquait qu’un habitant ou une habitante de la rue est menacé.e. Cela n’a pas suffi à dissuader les auteurs de l’attaque. "Quand j’ai entendu deux explosions, je suis immédiatement sorti sur le balcon. Mais je n’ai vu aucun suspect. Notre voiture a été endommagée", précisait Marc Wils.