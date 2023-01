Le MSK de Gand fait sortir Theodoor Rombouts de l'ombre de Rubens et Van Dyck

A l’occasion de son 225e anniversaire, le Musée des Beaux-Arts de Gand (MSK) présente la première exposition jamais consacrée uniquement à l’œuvre du peintre baroque anversois Theodoor Rombouts (1597-1637), considéré comme le principal et le plus original représentant du caravagisme flamand. En Italie, cet élève d’Abraham Janssen a en effet été inspiré par le peintre baroque Caravaggio (1571-1610), maître du contraste entre clair et obscur, et par Bartolomeo Manfredi, disciple de Caravage. Pendant sa trop courte vie, Rombouts possédait une solide réputation dans le milieu artistique anversois et gantois. Mais il eut le "malheur" d’être un contemporain de peintres célèbres tels que Pierre Paul Rubens (1577-1640) et Antoine Van Dyck (1599-1641), tous deux aussi actifs à Anvers, ce qui le fit tomber un peu dans l’oubli après sa mort. Les œuvres présentées du 21 janvier au 23 avril au MSK proviennent de collections privées, d’églises et de musées européens et américains. Certaines toiles ont spécialement été restaurées pour l’occasion.