Les travaux du tunnel sous l’Escaut à Anvers vont commencer malgré la plainte d’associations environnementales

"Nous sommes convaincus que nous allons conserver notre permis", répond Annik Dirckx de Lantis. "L'eau sera en effet purifiée. Après cela, il y a si peu de PFAS dans l'eau que même les instruments de mesure les plus modernes ne peuvent plus détecter les PFAS dans l'eau. Nous respectons vraiment toutes les normes", peut-on lire. Aujourd'hui, les eaux souterraines sont déjà pompées et épurées de la même manière sur d'autres sites de la liaison Oosterweel.

En tout cas, les travaux qui débutent aujourd'hui à Bruges ne sont pas compromis par la plainte des associations environnementales. Les véritables travaux de creusement devraient débuter début février à Anvers, ce qui pourrait bien être compromis suite au dépôt de la plainte.