Nouvelle application pour les voyageurs à mobilité réduite qui demandent une assistance pour prendre le train

"Un meilleur service pour l'ensemble de nos voyageurs constitue l'une des priorités de la SNCB. Le lancement de l'app SNCB Assist en est un exemple concret", souligne la CEO Sophie Dutordoir.

"La SNCB met tout en œuvre pour que, à terme, tous nos voyageurs puissent prendre le train de la manière la plus autonome possible. À cet égard, le nombre de gares accessibles sera quasi doublé d'ici 2032. Nous poursuivons aussi l'acquisition de matériel roulant pour que chaque train ait, au minimum, une voiture accessible en toute autonomie, afin que les voyageurs à mobilité réduite puissent aussi embarquer dans les trains en toute sécurité et confort."