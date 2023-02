"Close" de Lukas Dhont nommé pour l'Oscar du meilleur film étranger

"On va continuer comme ces dernières semaines, c'est-à-dire: montrer le film, montrer le film et montrer le film", a assuré Lukas Dhont. "Le plus gros atout, c'est que notre film n'est pas encore sorti aux Etats-Unis. En termes de timing, c'est idéal (...). On espère que la visibilité augmentera ensuite et que les Américains découvriront aussi le film", confie le Belge.

Dans cette optique, le distributeur américain de films d'art et d'essai A24 mènera une campagne acharnée et sortira le film dans les salles du pays de l'Oncle Sam à la fin du mois.

Au cours de ce point presse, Lukas Dhont a par ailleurs rappelé son attachement à la fois pour le nord et le sud du pays. "Comme vous le savez, je me suis toujours identifié comme réalisateur belge car c'est important pour moi de créer des films sur lesquels je peux travailler non seulement avec des Flamands mais aussi avec des Francophones", a souligné le Gantois. "Je veux pouvoir travailler avec des comédiens comme Kevin Janssens mais aussi Emilie Dequenne (tous deux à l'affiche de "Close", ndlr) et pouvoir unir tous les talents que l'on a dans ce pays."

"La Belgique regorge de talents, d'énergie et de réalisateurs qui m'ont montré le chemin et inspiré comme les frères Dardenne et Chantal Akerman", a-t-il poursuivi. "Je suis très fier de notre pays et suis très honoré car j'ai toujours senti du soutien que ce soit du côté flamand ou du côté francophone. Ce soutien m'a permis d'aller vraiment vers l'univers que j'avais en tête sans me censurer."