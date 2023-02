Des anciens francs belges encore échangés pour 1,2 million d'euros en 2022

Sur les plus de 270 millions en circulation fin 2001, près de 15 millions de billets se promenaient encore loin des caisses de la BNB l’an dernier, pour un montant global de 141 millions d'euros. Au total, 94,6% des billets ont donc été échangés depuis le passage à l'euro, il y a vingt ans.

Sans surprise, les gros montants ont plus rapidement trouvé le chemin de la BNB que les plus modestes. Ainsi, il ne reste que 0,73% de billets de 10.000 francs belges non échangés, 1,41% de billets de 2.000 francs belges et 1,39% de billets de 1.000 francs belges. À l'inverse, ceux de 100 francs belges, illustrés par les masques et le visage du peintre ostendais James Ensor, sont encore à 11,61% dans la nature.