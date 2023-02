Haute voltige: 40 cloches quittent l’église Saint-Bertin de Poperinge pour la restauration du clocher

“La semaine dernière, nous avons détaché tous les câbles du carillon dans le clocher de l’église", indiquait à Radio 2 l’ingénieure Fien Sohier, responsable du projet à Poperinge. "Ce mardi, il fallait utiliser de la force d’homme pour soulever les cloches et les sortir du clocher. Ce n’est que quand elles auront quitté la tour que les travaux de restauration pourront commencer".

L’église Saint-Bertin date du 14e siècle, a été construite sur les ruines d’une église romane, et est un monument protégé. "Le problème du bâtiment est que le plancher sous le carillon est incliné vers l’intérieur", explique Fien Sohier. "L’eau ne coule donc pas vers l’extérieur et au fil des ans les poutres ont commencé à pourrir. Le bois, le plancher et la façade doivent être restaurés".