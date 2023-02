L'État belge assigné en justice pour des abus policiers pendant une manifestation

Au lendemain de la manifestation du 24 janvier 2021 contre "la justice de classe" et les abus policiers (photo), certains témoignages évoquaient des arrestations arbitraires, des coups infligés gratuitement, des crachats, une impossibilité d'aller aux toilettes, ou encore des insultes sexistes et racistes. Deux ans après les faits, 11 personnes et la LDH ont décidé d'intenter une action au civil devant le tribunal de première instance de Bruxelles.

Cette action cible deux points : la pratique de la nasse - un dispositif policier qui consiste à encercler un groupe et à l'empêcher de sortir - et l'absence de mécanisme de contrôle des lieux de détention en Belgique.

Robin Bronlet, l'avocat des onze plaignants, explique que ses clients gardent, aujourd'hui encore, des séquelles psychologiques des abus policiers. Selon lui, l'intérêt de cette action au civil est de permettre un changement législatif concernant les actions policières.