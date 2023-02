La Chambre approuve la première loi belge sur l’hydrogène

La Belgique compte actuellement 600 kilomètres de canalisations de transport d'hydrogène, précise le journaliste Luc Pauwels (VRT NWS). Elles sont gérées par Air Liquide, une entreprise privée. C'est le deuxième plus important réseau au monde après les États-Unis, qui possèdent 2.600 kilomètres de canalisations. "Ces canalisations viennent de France et se dirigent vers Zeebrugge et Anvers, en passant par le pôle énergétique de Feluy. Après Anvers, elles filent vers les Pays-Bas via la Campine".

"Cela prouve que la Belgique excelle dans le domaine du traitement de l’hydrogène et de la technologie qui s’y rapporte. Avec la loi hydrogène, notre pays veut pouvoir importer de l’hydrogène de l’étranger. Comme il le fait actuellement dans le port de Zeebrugge (photo) pour le gaz naturel liquéfié", précise Luc Pauwels. "La Belgique est un leader de l'hydrogène renouvelable", déclare pour sa part la ministre à l’Energie. "En régulant l'hydrogène maintenant, nous renforçons cette avance."