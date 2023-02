Le nombre de divorces de couples âgés de plus de 65 ans a augmenté de 40%

Les gens ont aussi une autre philosophie de vie, estime Rika Ponnet. "Ils se demandent davantage pourquoi ils devraient rester auprès de quelqu’un qu’ils n’aiment plus s’ils ont encore dix bonnes années à vivre. Autrefois, on associait le mariage davantage à l’idée de rester ensemble à tout prix. Entretemps, cela s’est pratiquement complètement estompé".

Rika Ponnet constate que les seniors s’inspirent davantage des plus jeunes générations. "Leurs enfants ont parfois déjà divorcé. Ils voient leurs filles et fils vivre parfois un autre type de vie qu’eux-mêmes. D’une manière ou d’une autre, la plus jeune génération nous influence aussi dans ce que nous faisons. Je vois pas mal de femmes qui avouent être jalouses de la nouvelle vie de leur fille qui a divorcé".

Comment expliquer qu’un couple divorce encore après avoir vécu des décennies ensemble ? "Une fois que les enfants ont quitté la maison, les partenaires se retrouvent seuls l’un face à l’autre et souvent leur irritation envers l’autre augmente. Souvent ils songent alors à leur qualité de vie et préfèrent se séparer plutôt que de vivre au quotidien sous tension. Contrairement aux générations passées, ils ne se disent plus qu’ils doivent absolument tenir bon ensemble", constate Rika Ponnet.

Elle voit cependant aussi que la demande de divorce émane le plus souvent du partenaire qui est encore le plus en forme et que le partenaire le plus fragile montre alors davantage de signes de panique à l’idée de se retrouver seul à un âge avancé. Ponnet constate aussi que le divorce à plus de 65 ans - après une longue vie en commun - entraine souvent beaucoup de tristesse et diverses formes de solitude.

Pas tous les couples âgés qui consultent Rika Ponnet finissent effectivement par divorcer. Nombre de partenaires profitent de cette médiation pour se donner l’un à l’autre un peu plus d’espace et de liberté, ce qui leur permet de retrouver un nouvel équilibre de vie à deux.