Safeonweb a bloqué plus de 650.000 liens suspects grâce aux messages de la population

Pas moins de 6 millions de messages ont été transmis en 2022 par des citoyens à Safeonweb afin de signaler des liens suspects. Le Centre pour la Cybersécurité vérifie ces messages et bloquent le lien s'il mène à un site web malveillant. A noter que les arnaqueurs réagissent de plus en plus aux événements actuels. "L'année dernière, beaucoup de messages de phishing ont été envoyés autour du thème de la crise énergétique", a déclaré Miguel De Bruycker, du Centre pour la Cybersécurité Belgique (CCB), à Radio2.