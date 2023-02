La bière d’Achel perd son label "Produit Trappiste Authentique"

On ignore encore quels sont les projets du nouveau propriétaire pour le site. Il semble toutefois certain que la brasserie sera le fer de lance économique de son projet. Le bourgmestre Theo Schuermans (CD&V) de Hamont-Achel espère une bonne collaboration avec lui. Le conseil communal envisage depuis longtemps de développer un centre d'accueil et de produits régionaux sur le site d'Achelse Kluis. Après tout, l'abbaye est située à côté de la réserve naturelle De Groote Heide, à la frontière des Pays-Bas.

Le bourgmestre Theo Schuermans a également confirmé qu'un certain nombre de bâtiments avaient besoin d'être restaurés. Et que les conditions de vente stipulent que l'aspect des bâtiments et de la nature environnante doit être maintenu. En dehors de cela, peu d'informations ont filtré pour l'instant sur la vente et les projets futurs.