Dès le mois de mai tous les employés qui se rendent à vélo au travail auront droit à une indemnité

Pour l'obtenir, l'employé doit utiliser le vélo "régulièrement" pour les déplacements entre son domicile et son lieu de travail et veiller à choisir la formule d'abonnement la plus adaptée à ses habitudes, pour que l'employeur n'indemnise pas deux fois le même déplacement. Le montant de l'indemnité sera indexé chaque année.

La convention collective de travail entrera en vigueur après l'adoption de mesures de compensation (crédit d'impôt) promises par le gouvernement, au plus tard le 1er mai prochain, précise la Fédération des entreprises de Belgique (FEB). Les CCT déjà conclues dans des secteurs et des entreprises continuent par contre de s'appliquer, même si le montant de l'indemnité vélo est inférieur à 0,27 euro.

Dans une réaction, le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (photo) se réjouit de l'accord conclu entre les partenaires sociaux. "C'est un pas supplémentaire vers une mobilité plus active et moins émettrice de CO2", estime-t-il. "De plus en plus de travailleurs se rendent au travail en vélo. Ce qui est bon à la fois pour leur santé physique et morale et pour la mobilité. À mon initiative, dans le cadre du premier plan fédéral pour le vélo BeCyclist, le gouvernement a proposé d'étendre à toutes les travailleuses et travailleurs le bénéfice de l'indemnité vélo du domicile vers lieu de travail."

A l’heure actuelle, 11% de tous les travailleurs et employés se rendent au travail à vélo. Parmi les employés qui habitent à moins de 5 kilomètres de leur lieu de travail, plus de la moitié (55%) prennent encore la voiture pour s’y rendre. En généralisant la prime vélo, le gouvernement espère encourager davantage d’employés à aller travailler en deux roues.

Les syndicats et la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) se disent satisfaits de l’accord conclu par les partenaires sociaux.