Le gouvernement avalise une loi pour améliorer les conditions de travail des livreurs de colis

Le conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi qui vise à améliorer les conditions de travail des livreurs de colis. Le texte impose notamment des conditions en matière de salaire ou de temps de repos, a annoncé ce mercredi la ministre de la Poste, Petra De Sutter. Les livreurs ne pourront ainsi plus travailler pendant plus de 9 heures par jour, et les indépendants auront droit à une rémunération minimale. "Nous voulons veiller à ne plus avoir de livreurs épuisés ou sous-payés", explique la ministre De Sutter.