Ivan De Vadder : "Les menaces visant des personnalités politiques explosent, c'est inquiétant"

Dans son discours à la réception de Nouvel An de son parti, Conner Rousseau a vivement critiqué la politique de N-VA menée au gouvernement flamand. Rousseau a dénoncé le fait que "le parti qui avait pris notre pays en otage pendant 20 ans pour plus de compétences pour la Flandre", dès qu'il a obtenu ces compétences, "les a détruites une par une".

Rousseau a cité les domaines de l'enseignement, de la garde d'enfants, des maisons de repos et des transports en commun. Et il s'est adressé personnellement au ministre président Jan Jambon en disant : "Eh bien, Monsieur Jambon, vous devriez vraiment avoir honte. Vous êtes plus intéressé par la destruction de la Belgique que par le renforcement de la Flandre."

Ceux qui pensaient que la collaboration entre la N-VA et le Vooruit était finalisée depuis longtemps - et c'est ce qui a été reproché il y a deux semaines lors des réceptions de Nouvel An du Vlaams Belang et du PVDA - doivent noter qu'à l'approche des élections, le Vooruit se présentera, au niveau flamand du moins, comme un parti d'opposition. En effet, une "fraternisation" entre le Vooruit et la N-VA ne serait pas un bon slogan de campagne pour les socialistes flamands.