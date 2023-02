Saskia De Coster s’enferme un mois au KMSKA d’Anvers pour terminer un roman : "Je dors entre Rubens et Ensor"

L’initiative a été baptisée "The Author is Present” (‘L’auteur est présent’), une sorte de clin d’œil à l’artiste serbe Marina Abramovic. "Elle s’est assise pendant un mois, huit heures par jour, sur une chaise dans le musée MoMa de New York. Les visiteurs pouvaient s’asseoir en face d’elle. C’était aussi une forme de contact, mais sans paroles".

L’auteure-compositrice et chanteuse britannique "PJ Harvey a terminé un disque au musée londonien Tate Modern. Mais elle rentrait chez elle le soir. Moi je resterai au musée pendant la nuit et je dormirai entre les Van Eyck, Rubens et Ensor. Cela aura sans aucun doute une influence sur mes rêves et mon écriture. Sinon j’aurais tout aussi bien pu m’asseoir dans une cabane dans la forêt", concluait Saskia De Coster, au micro de Radio 2.