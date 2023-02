La Belgique récupère une précieuse charte datant du 12e siècle disparue à Messines lors de la Première Guerre Mondiale

La Belgique doit récupérer ce jeudi un document historique et précieux, la charte de Philippe d'Alsace, comte de Flandre, qui avait disparu voici plus d'un siècle et qui lui sera restitué par le Metropolitan Museum of Art of New York City (Met). Cette charte, qui date du 12ème siècle, sera officiellement remise aux Archives de l'État lors d'une cérémonie au Palais d'Egmont à Bruxelles.