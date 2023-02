La Flandre aura, comme Bruxelles, un registre central pour lutter contre le vol de vélos

Ce registre a fait l'objet de presque deux ans de négociations. Les gouvernements wallon et bruxellois ont déjà validé un accord de coopération créant ce registre. Vendredi, ce sera au tour des gouvernements fédéral et flamand. La base de données sera gérée par le fédéral et consultable par les services de police. Son développement a déjà débuté. Les Régions commenceront d'ici peu à construire le portail destiné aux utilisateurs.

Les propriétaires d'un vélo pourront demander gratuitement un autocollant qui sera appliqué sur le cadre du vélo et ne pourra pas être enlevé. Les Régions se chargeront de cette partie du travail. Il est question d'un envoi par la poste. Sur cet autocollant, un code unique sera inscrit. Le registre permettra au propriétaire du vélo de se connecter de manière sécurisée. Il pourra y sauvegarder les données de son vélo, mais également déclarer un vol.

Lors de l'achat d'un vélo d'occasion, l'acheteur potentiel pourra scanner le code sur le vélo et vérifier s'il a été signalé comme volé par le propriétaire. "Avec l’arrivée de MyBike, nous offrons aux propriétaires d’un vélo - mais aussi à la police et à la justice - les outils pour mener cette lutte contre le vol de vélos de manière efficace et renforcée. Cela n'a l'air de rien, mais c'est un énorme progrès pour le vélo au quotidien", a souligné le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet.