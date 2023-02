La navigation intérieure a légèrement régressé l'an dernier en Flandre

Alors que le transport de marchandises par voies navigables intérieures était resté stable au cours du premier semestre 2022, par rapport à 2021, il a diminué pendant le second semestre dans l’ensemble de la Flandre. Trois axes principaux de navigation ont vu passer moins de fret : ainsi l’axe Seine - Escaut a perdu 5,2% de son trafic et sur le Canal Albert on a noté une baisse de 4,3%, pour passer à 37,2 millions de tonnes de marchandises transportées par bateaux sur un an.

Le transport de métal a enflé de 5,3% l’an dernier, alors que celui de nourriture et d’aliments pour animaux a gonflé de 9% par rapport à 2021. D’autres types de marchandises ont été transportés en moins grandes quantités, comme les minéraux et matériaux de construction (-5,2%), les produits pétroliers (-1,6%) et les engrais (-9,9%).