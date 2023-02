Le gardien Simon Mignolet remporte le Soulier d'Or, il est le premier depuis 1989

Avant Mignolet, Michel Preud'homme (1987 et 1989), Jean-Marie Pfaff (1978), Christian Piot (1972), Fernand Boone (1967) et Jean Nicolay (1963) ont aussi remporté le Soulier d'Or. "Je savais que j'étais favori, mais je n'avais pas de contrôle sur les votants. Je suis fier d'avoir gagné et de rejoindre les autres gardiens au palmarès, surtout avec la plus grande différence de points de l'histoire", a confié Mignolet en conférence de presse.

Ce 69e Gala du Soulier d'Or a mis les gardiens à l'honneur car c'est Nicky Evrard qui a remporté le Soulier d'Or féminin. "C'est fantastique et je suis très content pour Nicky. Cela montre que nous avons une bonne formation pour les gardiens en Belgique."