Les médecins ORL mettent en garde : de plus en plus de perforations nasales suite à la consommation de cocaïne

Les symptômes nasaux peuvent aller de la congestion nasale et des saignements de nez à des inflammations très douloureuses. La seule chose qui aide est le sevrage. "Avec les médicaments, on ne peut pas faire grand-chose. Seul l'arrêt actif de la cocaïne va permettre de réduire la douleur."

"Si le patient arrête de consommer, quelques mois à un an plus tard, nous pouvons voir si nous pouvons refermer les perforations avec des tissus disponibles du nez ou alors une prothèse", explique le professeur Van Zele.

"Mais ce n'est pas toujours possible et cela dépend de la taille de la perforation."

Toutefois le sevrage est souvent difficile et le risque de rechute élevé. "Les symptômes deviennent de plus en plus graves, entraînant des dommages irréparables", explique le professeur Hellings.

"Finalement, le tissu nasal et le cartilage commencent également à se nécroser, à tel point que cela devient même visible de l'extérieur. Il arrive que nous n'ayons finalement plus d'autre choix que d'amputer le nez, même si cela reste assez rare."