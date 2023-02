Un nombre croissant d’employés prennent un congé de formation pour faire un diplôme en soins infirmiers

La ministre de la Santé Hilde Crevits (photo archives) donnait ce jeudi à Malines le coup d’envoi d’une nouvelle grande campagne de recrutement dans les soins et le bien-être, en collaboration avec tous les partenaires de ces secteurs en Flandre. Le but étant de rassembler en un seul projet l’ensemble des offres d’emplois, afin que les candidats potentiels puissent trouver plus facilement une place vacante qui correspond à leur profil.

La campagne est baptisée Careër, un jeu de mot anglais entre ‘care’ (soins) et ‘career’ (carrière). "Fin 2022, il y avait 7.000 postes vacants dans les soins de santé. Si nous ne parvenons pas à trouver des candidats, la pression de travail restera énorme pour les travailleurs du secteur. Et nous ne pourrons pas fournir à tous les patients les soins dont ils ont besoin", expliquait Hilde Crevits.

La première phase de cette campagne, jusqu’en 2024, se concentrera sur les métiers en pénurie dans les deux secteurs visés : infirmiers, aides-soignants, assistants logistiques, assistants personnels et puéricultrices. La campagne s’adresse avant tout aux jeunes qui cherchent un premier emploi, aux personnes qui veulent changer de carrière, ainsi qu’aux personnes qui n’ont encore jamais eu une vie professionnelle mais qui se lancent maintenant sur le marché du travail.

Via le site www.care-er.be, on pourra trouver l’ensemble des offres d’emplois et des formations dans les domaines des soins et du bien-être en Flandre.