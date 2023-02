Une exposition inédite sur l'attaque du "20e convoi" au Musée Juif de Belgique

"Je voulais reconstituer le parcours et utiliser certaines photos aux endroits exacts pour suggérer ce que ces personnes ont dû ressentir. Vous sautez du train, on vous tire dessus, il y a des détonations, du bruit, le train avance et après deux minutes, il s’arrête. C'était la pleine lune, même la super lune. Cela a dû être une perception sensorielle très forte. Avant le saut, vous n'êtiez plus un être humain, après vous l'êtes à nouveau, mais en territoire occupé. On ne peut sûrement pas oublier que 115 d'entre eux ont survécu à la guerre."