Les Red Lions en finale de la Coupe du monde de hockey après avoir battu les Pays-Bas aux shoot-outs

Il fallait passer aux shoot-outs pour déterminer l’équipe gagnante. Après deux défaites de rang aux shoot-outs contre les Pays-Bas, en demi-finales de l'Euro 2021 puis en Pro League, les Red Lions, et leur gardien Vincent Vanasch en tête, ont choisi leur moment pour inverser la tendance. Le portier belge a provoqué l'échec de trois tentatives adverses (photo), permettant aux Belges de rejoindre l'Allemagne en finale du tournoi indien.

Menés à deux reprises après les deux buts de Jip Janssen (12e et 36e), les Red Lions ont à chaque fois égalisé, par Tom Boon (27e minute) et Nicolas De Kerpel (45e), mais aucune des deux équipes n'a pu faire la différence au cours des 60 minutes du temps réglementaire, au terme desquelles le marquoir indiquait 2-2.