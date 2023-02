La Belgique débloque une aide militaire de 93,8 millions d'euros pour l'Ukraine

Cette aide "substantielle" - qui doublera celle apportée jusqu'ici par la Défense aux forces armées ukrainiennes - comprendra des missiles anti-aériens et antichars, des grenades et des munitions et à terme des véhicules blindés, mais pas de chars, a précisé la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS) lors de la conférence de presse. Cette nouvelle tranche d'aide militaire porte l'effort total de la Défense à 186 millions d'euros, ainsi que 44 millions pour du carburant, depuis le début de la guerre, en février 2022.

Le matériel militaire donné par la Belgique provient partiellement des réserves de la Défense, mais a aussi pour une part été acheté à l’industrie de l’armement belge, pour être donné à l’Ukraine. Pour des raisons de sécurité, Ludivine Dedonder (photo archives) n’a pas spécifié la quantité de matériel qui sera ainsi livrée. La ministre de la Défense a aussi indiqué que des jeeps blindées et des camions seront livrés.

"Je tiens à souligner que ces véhicules sont totalement opérationnels, ont subi ou vont subir des réparations", déclarait Dedonder. Les véhicules militaires cédés à l’Ukraine seront remplacés. Et ce n’est pas tout. "Toutes les pistes possibles sont étudiées pour d’autres livraisons à l’avenir, tant en interne qu’en collaboration avec l’industrie". La ministre n’a pas précisé s’il s’agissait de plusieurs dizaines de tanks Léopard I, qui se trouvent chez un marchant d’armes à Tournai.