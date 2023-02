Trois MIA’s pour Stromae et Pommelien Thijs, Angèle repart les mains vides

L’auteur-compositeur et interprète bruxellois Stromae (photo) et la chanteuse anversoise Pommelien Thijs sont les grands gagnants de la quinzième édition des Music Industry Awards (MIA's) qui a eu lieu jeudi soir au Palais 12 dans la capitale et était retransmise en direct sur la chaîne Eén de la VRT. Ils sont tous deux repartis avec trois récompenses. Stromae atteint ainsi le record absolu de vingt MIA’s glanés ces dernières années. "C’est peut-être un peu trop", lançait-il avec humour. Une autre chanteuse et auteure francophone, Angèle, est repartie bredouille alors qu’elle était nominée dans 7 catégories et qu’elle avait été plébiscitée lors des éditions précédentes.