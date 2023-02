La Loterie Nationale a confié une collection historique à la Bibliothèque royale

Le patrimoine mis en dépôt par la Loterie Nationale à la KBR comprend 220 imprimés datant de l’an 1520 à nos jours et ayant pour thème le jeu de hasard, la probabilité et la loterie. On y trouve aussi plus de 1.000 estampes et affiches - des gravures du XVIe siècle représentant la déesse romaine Fortuna à la publicité contemporaine de la Loterie Nationale.

Une collection unique de billets de loterie de la période allant de 1714 à aujourd'hui, qui compte 10.500 pièces, fait également partie du lot. "Durant les trente dernières années, la Loterie Nationale a déployé des efforts importants pour gérer, faire connaître et enrichir un volet très spécifique du patrimoine national. En tant que bibliothèque nationale, KBR se réjouit de pouvoir reprendre cette tâche. Le dépôt offre à nos scientifiques et à nos visiteurs de nombreuses opportunités et pistes de recherche dans le monde fascinant du jeu de hasard", déclarait mi-janvier Sara Lammens, directrice générale ad interim du KBR.