Pourquoi la Flandre ne s’appelle pas Brabant et y parle-t-on le néerlandais et pas le flamand ?

“La notion de Flandre est aussi bien plus ancienne que celle de Brabant", explique l’historien Bruno De Wever (photo archives). "'Le territorium Flandris est mentionné pour la première fois au 8e siècle et connait une histoire prestigieuse du 12e au 14e siècles. L’essor du Brabant est bien plus tardif, aux 15e et 16e siècles". Au cours des siècles, on utilisera dans les milieux internationaux le terme de "Flandre" pour décrire le territoire qui correspond aux Pays-Bas méridionaux et septentrionaux, "'mais ce ne fut pas sans certaines réticences dans le pays-même".

Au cours de la construction de la jeune Belgique, par exemple, des institutions furent créées pour réglementer l’utilisation des langues dans le pays. "En 1938, on créa le Conseil culturel néerlandais, chargé de formuler des conseils pour favoriser le développement culturel de la nation. On n’utilisa cependant pas le terme ‘Conseil culturel flamand’, étant donné que le mot "flamand" était sciemment évité par les défenseurs d’une identité belge", souligne Bruno De Wever. Ils craignaient que la Flandre ne s’engage dans un processus propre de formation d’une nation, qui aurait été dangereux pour la Belgique".