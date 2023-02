Bart De Wever veut renforcer l'autonomie de la Flandre "de manière extralégale"

Bart De Wever a encore déclaré qu'il ne voudrait participer à un gouvernement fédéral - après les élections générales de 2024 - que s'il avait la garantie d'une réforme aussi fondamentale du pays. "Je ne participerai pas au statu quo. Parce qu'alors l'argent flamand sera perdu", a-t-il lancé.

"Je ne pense pas que quoi que ce soit puisse jamais fonctionner dans un contexte belge. Pas avec le PS. Mais pas non plus dans une réédition de la suédoise" - la coalition gouvernementale inédite qui a rassemblé d'octobre 2014 à décembre 2018 la N-VA, le MR, le CD&V et l'Open VLD, ndlr. "Cela n'a plus de sens", avait affirmé le président des nationalistes au 'Tijd'. "Tant qu'on est attaché à la Wallonie, la réforme de l'État belge ne marchera pas".

Samedi déjà, Bart De Wever avait mis l'accent sur la souveraineté populaire, lors d'une journée thématique de son parti à Anvers. "Je prône une restauration de notre souveraineté populaire. Et donc, que le peuple flamand souverain ne puisse transférer sa souveraineté que par le biais d'un traité ratifié par le Parlement flamand. C'est l'esprit du confédéralisme", avait déclaré De Wever.

Le parti a lancé à cette occasion un site internet consacré au confédéralisme, dont l'adresse est: www.confederalisme.vlaanderen.