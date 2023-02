De plus en plus de très jeunes enfants bénéficient d’une aide à la jeunesse

“Les enfants qui ont besoin d’une aide à la jeunesse proviennent le plus souvent de familles fragilisées", indique Niels Heselmans de l’Agence Opgroeien, coupole flamande regroupant divers départements en matière d’aide à la jeunesse. "Si l’on regarde de plus près, on constate que ce sont avant tout des familles qui ne reçoivent pas d’aide des grands-parents ou d’autres proches. Ce sont aussi souvent des familles qui ont d’autres problèmes, qu’ils soient financiers, relationnels ou psychiques. Dans pareille situation, il est difficile de s’occuper seul d’un enfant, et l’aide provenant par exemple d’une famille d’accueil peut être réellement salutaire", indique Niels Heselmans.

Ce n’est que dans les cas de difficultés extrêmes qu’un enfant sera enlevé à ses parents, et placé en famille d’accueil ou dans une institution. Dans de nombreux cas, une aide professionnelle adéquate permet à l’enfant de retourner rapidement dans sa famille. "Mais pour que ce soit possible, il faut absolument que dans des cas d’urgence une aide soit accordée rapidement. Or ce n’est pas le cas actuellement", indique Vaneeckhout.

"Nous avons investi dans du personnel et des moyens supplémentaires", réagissait la ministre flamande du Bien-être Hilde Crevits. "Mais l’aide à la jeunesse doit devenir plus accessible, plus adéquate et plus rapide".