Manifestation de la Croix Jaune et Blanche devant le cabinet du ministre Vandenbroucke

Bien que le salaire du personnel de la Croix Jaune et Blanche ait été indexé à plusieurs reprises au cours de l'année écoulée, le soutien financier de l'État n'augmente pas proportionnellement à la hausse significative de la masse salariale, constate l'association.

Ainsi, la Croix Jaune et Blanche a calculé qu'en 2022 et 2023, elle devra elle-même apporter un financement de pas moins de 38 millions d'euros pour payer en temps et en heure les salaires de ses employés.

"Le financement des soins infirmiers à domicile doit changer structurellement, faute de quoi les soins infirmiers à domicile ne pourront plus continuer à exister. Entre-temps, les honoraires sont à la traîne des salaires depuis plus de 10 ans. Le financement actuel entraînera des coupes dans les soins, y compris dans les soins pour les personnes très vulnérables. Nous ne pouvons pas et nous ne laisserons pas les choses se passer ainsi", explique Dirk Broos, président de la Croix Jaune et Blanche.

L'organisation demande au ministre Vandenbroucke de revoir à court terme le financement des services de soins à domicile avec du personnel salarié, par exemple au moyen d'une indexation anticipée ou d'une indexation des tarifs en fonction des coûts.