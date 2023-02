"Affirmer que toutes les grandes réformes de l’Etat ont été menées de manière extralégale, c’est déformer les faits"

Patricia Popelier commente également ce que la N-VA appelle le modèle confédéral. "Ce que propose la N-VA n'est pas vraiment un modèle confédéral non plus. Dans la proposition de la N-VA, le confédéralisme est une association politique : l'autonomie la plus poussée, où la Belgique ne sert que d'emballage (coquille vide ndlr) pour nous maintenir dans l'Union européenne."

"On peut envisager un modèle où l'on mise tout sur l'autonomie et où il ne reste rien de la solidarité, mais ce modèle aussi doit être basé sur un large consensus. Vous ne pouvez que vous en remettre à la concertation."