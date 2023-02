"Peau" de Sabien Clement et Mieke Versyp obtient le prix Goscinny à Angoulème

"Peau" figurait également dans la sélection officielle du festival. "Vel", le titre original est sorti en néerlandais en 2021 et a connu un succès immédiat. La version française "Peau" est sortie à l'automne dernier. Le livre parle de la rencontre dans un atelier de dessin entre Esther, entre une jeune dessinatrice rêveuse et Rita, son modèle vivant, une sexagénaire un peu perdue.

Malgré son titre, "Peau" ne raconte pas exclusivement une histoire d’épiderme, c’est une histoire de vulnérabilité où Esther et Rita ne se rencontrent jamais tout à fait, ne se rapprochent que par nécessité, mais luttent chacune à leur manière pour faire peau neuve.

Le Prix René Goscinny existe depuis 1988 et rend hommage au scénariste de bande dessinée français décédé en 1977. René Goscinny a écrit des scénarios pour Lucky Luke et Astérix, entre autres. Le prix a été créé par sa veuve. Les gagnants recevront une statuette et un prix en espèces de 2 500 euros.

"Peau" est également l'un des trois lauréats des prix Henry van de Velde dans la catégorie Graphique. Sabien Clement et Mieke Versyp recevront ce prix le 7 février.