Pour travailler avec des mineurs en Flandre, il faudra présenter un extrait de casier judiciaire

Les enseignants et les travailleurs du secteur de la jeunesse ne seront plus les seuls à devoir présenter un extrait de casier judiciaire - l'ancien certificat de bonne vie et mœurs - pour pouvoir travailler avec des mineurs d'âge en Flandre. A partir du 1er février, cette exigence s’appliquera aussi à d’autres métiers et secteurs, comme les entraineurs sportifs ou les responsables de théâtres pour jeune public, annoncent ce lundi les ministres flamands de l’Enseignement Ben Weyts et de la Justice Zuhal Demir.