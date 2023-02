Week-end de comptage des oiseaux : de moins en moins de merles dans les jardins flamands

Le merle, qui était autrefois l'un des oiseaux les plus communs dans nos jardins, devient de plus en plus rare. C'est ce qui ressort des premiers résultats du grand week-end dédié au recensement des oiseaux organisé par Natuurpunt le week-end dernier. Comme l'année dernière, c'est le moineau domestique qui a été repéré le plus souvent.