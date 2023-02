Déjà une soixantaine d'arrestations à Anvers dans la lutte contre les violences liées au narcotrafic

En 2022, les autorités ont dénombré plus de 75 attaques sur le sol anversois ayant probablement un lien avec le milieu de la drogue. La police locale a pu interpeller 61 suspects, dont 48 possédaient la nationalité néerlandaise. "La police locale et la police fédérale travaillent en étroite collaboration", a souligné le bourgmestre Bart De Wever, pour qui "cette coopération n'a jamais été aussi forte, tout comme celle entre le parquet et les douanes."

La semaine dernière, six suspects ont encore été arrêtés. Selon Bart De Wever, des attentats ont ainsi pu être évités.

Lors du conseil communal, tous les partis ont semblé d'accord sur le fait de devoir renforcer les différents services de police et de sécurité du port. Le parti d’extrême droite Vlaams Belang a, par exemple, souhaité que l'armée soit déployée dans les rues d'Anvers, ainsi que dans la zone portuaire, là où Groen a suggéré un renforcement des activités de proximité de la police locale.