Domenico Tedesco (37 ans) va devenir l’entraîneur principal des Diables Rouges

Domenico Tedesco est né en Italie mais a été élevé en Allemagne, il a choisi très tôt le métier d'entraîneur mais a aussi un un baccalauréat de génie industriel et de gestion de l’innovation.

Tedesco fait donc partie de la génération des "entraîneurs sur PC", tout comme Julian Nagelsmann (Bayern Munich) et Thomas Tuchel (ex-PSG et -Chelsea). Ce sont des entraîneurs qui n'ont pas un grand passé de footballeur professionnel, mais qui ont beaucoup de connaissances en matière de gestion, de psychologie, de tactique et de statistiques.

À 31 ans, Tedesco a passé ses diplômes d'entraîneur au sein de la Hennes-Weisweiler-Akademie. L’italo-allemand a été diplômé en même temps que Nagelsmann. A noter qu’il a obtenu de meilleures notes que l'actuel entraîneur du Bayern Munich.