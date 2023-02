La chambre du conseil ordonne la libération de deux Iraniens d’un centre fermé

Le 23 janvier dernier, l'Office des étrangers a tenté de procéder à l'expulsion de trois Iraniens déboutés de leur demande d'asile en Belgique. Ils ont été conduits à l'aéroport de Bruxelles-National à Zaventem, mais ont refusé de monter dans l'avion. Des personnes s'étaient rassemblées dans le hall des départs, exhortant les autorités belges à ne pas refouler les trois hommes vers l'Iran (photos) car, d'après elles, ils risquent la mort dans leur pays d'origine.

Après avoir refusé de monter dans l'avion, les trois Iraniens ont été ramenés au centre fermé pour demandeurs d'asile à Steenokkerzeel (Brabant flamand), où ils sont enfermés depuis qu'ils sont arrivés en Belgique. L'Office des étrangers a tenté une nouvelle fois d'expulser l'un d'eux vendredi, puis les deux autres samedi et l'un de ces derniers une nouvelle fois dimanche, mais les opérations ont été suspendues en dernière minute.

Entretemps, le 24 janvier, les avocats de deux des trois ressortissants iraniens, Me Aurélie Jonkers et Me Guillaume Lys, ont déposé une requête de remise en liberté devant la chambre du conseil de Bruxelles. Les avocats ont également été consultés par le troisième demandeur d'asile concerné. Une requête similaire pourrait être déposée pour celui-ci également.