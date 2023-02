Le suspect de l'attaque au couteau à Schuman placé sous mandat d'arrêt du chef de tentative d'assassinat

Le suspect est un homme âgé de 30 ans. Il a été arrêté par la police dans la station, rapidement après les faits.

"Le mobile du suspect n'est pas encore connu, mais à ce stade rien n'indique qu'il s'agit d'un mobile extrémiste ou terroriste. Le suspect n'est pas connu auprès des services de sécurité", a affirmé le parquet.

"La juge d'instruction a auditionné le suspect de l'attaque au couteau dans la station de métro Schuman et l'a placé sous mandat d'arrêt du chef de tentative d'assassinat et de port d'arme par destination", a déclaré le parquet de Bruxelles. "Elle désignera un expert afin de réaliser une expertise psychiatrique du suspect".

Les trois victimes sont un homme de 25 ans - qui a été grièvement blessé et est toujours hospitalisé, selon le parquet de Bruxelles - ainsi qu'un homme de 40 ans et une femme de 47 ans, tous deux blessés légèrement et qui ont déjà pu quitter l'hôpital.

"L'instruction judiciaire suit son cours", a précisé le parquet.