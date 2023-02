Le personnel soignant reste en tête des professions en pénurie, toujours plus nombreuses

Les assistants sociaux, les réceptionnistes d’hôtels, les techniciens de scènes artistiques et les employés de pompes funèbres ont fait cette année leur entrée au rang des métiers en pénurie en Flandre. Certains autres métiers ne parviennent pas à quitter cette liste : les métiers de l’information et la communication (en particulier les informaticiens), le personnel Horeca, le personnel de l’accueil à la petite enfance et les bouchers. La recherche de personnel à formation technique et de personnel soignant reste tout particulièrement ardue.

Le métier d’infirmier(ère) est bien celui qui reste le plus en pénurie, avant celui de chef de chantier, de technicien d’installations industrielles, de technicienne de surface à domicile, de conducteur de semi-remorque, de mécanicien d’entretien, d’employé en culture fruitière, de comptable et d’installateur électrique industriel.

Bien que la hausse des prix de l’énergie et des matières premières et l’inflation élevée rendent certains employeurs plus prudents à l’embauche, le manque de personnel qualifié sur le marché de l’emploi reste criant. En cause, le vieillissement de la population. Un grand groupe de travailleurs expérimentés va devoir être remplacé. Ce qui engendre des problèmes certainement dans le secteur des soins de santé, où la pression de travail et le manque de personnel augmentent.

Et puis les conséquences de l’épidémie de coronavirus restent palpables. Des secteurs qui avaient été forcés de cesser leur activité pendant les pics de contamination éprouvent aujourd’hui des difficultés à combler les postes vacants. Ce qui explique pourquoi le personnel Horeca, les agents de voyage et les techniciens de scène sont devenus des métiers en pénurie.