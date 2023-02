Un détective privé aurait espionné des magistrats et des policiers à la demande d'un baron de la drogue

Ce détective privé avait déjà été arrêté en septembre. Il était présent dans un entrepôt à Wilrijk, où de la cocaïne était déchargée. L'homme avait été remis en liberté avec un bracelet électronique. Mais entre-temps, il a donc également été arrêté dans le cadre de l'enquête sur Flor Bressers, confirme le parquet fédéral. "Il a été placé en détention sous surveillance électronique", a déclaré le porte-parole Eric Van der Sypt.

Flor Bressers avait été condamné à quatre ans ferme par la cour d'appel d'Anvers pour vol avec violences en bande, extorsion avec armes et privation illégale de liberté avec menaces de mort. Il avait pris la fuite, avant d'être arrêté en février 2022 en Suisse.

Flor Bressers a été extradé vers la Belgique en octobre où il est soumis à un régime de sécurité strict, dont des fouilles à nu à chaque fois qu'il doit quitter la prison pour être amené au tribunal.

Le détective privé aurait travaillé pour Bressers. Principalement en recueillant des informations sur les enquêtes judiciaires contre les Bressers. Il a peut-être aussi obtenu des informations de la part d’officiers de police corrompus.

Les enquêteurs ont également perquisitionné récemment le domicile d'un officier de la police judiciaire fédérale, qui pourrait avoir été impliqué. L'homme a été relâché après avoir été interrogé, et selon nos informations, on ne sait pas encore si on lui reproche quelque chose.

Mais le détective privé aurait également suivi des officiers de police et des magistrats. La raison exacte de son action n'est pas encore claire. Il voulait peut-être savoir avec qui ils étaient en contact, et s'ils comptaient des informateurs du milieu de la drogue.