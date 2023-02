Des PFAS découvertes dans l’écume de mer à Knokke et au Coq

Les mesures effectuées en 2021 et 2022 à Knokke et au Coq confirment en outre que les concentrations de PFAS peuvent varier selon le lieu, l'heure de la journée et la saison. Bien que l'origine de ces substances fasse encore l'objet d'hypothèses, les chercheurs ont constaté une concentration de PFAS plus importante dans les dépôts à partir de l'Escaut. L'Institut souligne que d'autres courants ou d’autres causes pourraient également expliquer l'origine de ces substances toxiques.

Toutefois, les risques sanitaires pour les visiteurs de la Côte sont limités, estime l'Agence flamande de la Santé. "Nager, se baigner ou jouer dans l'eau de mer ne présente pas de risques sanitaires, car les concentrations de PFAS dans l'eau de mer sont beaucoup plus faibles que dans l'écume de mer. Les concentrations peuvent être plus élevées dans l'écume, mais ce n'est pas toujours le cas, et il n’y a pas toujours d'écume. Il est toutefois recommandé de ne pas avaler l'écume de mer et de ne pas laisser les enfants jouer dans celle-ci".

"De même, une journée à la plage va de pair avec une bonne hygiène corporelle: rincez-vous le corps et lavez-vous les mains, surtout avant de manger", déclarait Joris Moonens, porte-parole de l'agence flamande. Aux surfeurs et plaisanciers, qui entrent souvent en contact avec l’écume, il est conseillé de prendre une douche après l’activité sportive, afin de rincer d’éventuels dépôts de PFAS sur le corps.