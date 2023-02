Ivan De Vadder : “Le confédéralisme de manière extralégale? Une tentative désespérée de Bart De Wever"

"Tout d’abord, le président de la N-VA parle d’une solution comparable au coup de Lophem, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Plus exactement en 1919, il y avait un accord politique entre les trois partis de l’époque et le Palais pour introduire le suffrage universel pour les hommes. Des élections seront organisées via ce suffrage universel, avant de régulariser la Constitution par un vote avec une majorité de deux tiers. On était donc sorti de la Constitution pour obtenir quelque chose, qui a été régularisé par la suite. Bart De Wever suggère que c’est peut-être une idée pour obtenir une indépendance déclarée par la Flandre".

"Deuxièmement, et c’est là qu’il fait une confusion, De Wever parle de la politique bicéphale. Dans ce cas, on a au sein du gouvernement fédéral des comités régionaux, responsables pour la politique régionale. Cela s’est produit par exemple dans les années 1970 dans le domaine de l’enseignement. Là aussi il y avait un consensus au sein du gouvernement en faveur d’une communautarisation de l’enseignement. Mais pour gagner du temps, on a installé des comités régionaux au sein du gouvernement fédéral - à savoir un ministre flamand responsable pour l’enseignement flamand et un ministre francophone responsable pour l’enseignement francophone. C’est la politique bicéphale".

Mais Bart De Wever confond les deux choses, sciemment, estime le journaliste politique, pour laisser entendre que par le passé déjà on a utilisé des solutions extralégales en Belgique et cela a presque paru normal. "Je pense qu’il se trompe, volontairement, pour donner du poids à ses arguments". Ivan De Vadder estime néanmoins qu’il s’agit d’une tentative désespérée du président de la N-VA.