Les cultivateurs de chicons de terre ne trouvent pas de relève en Brabant flamand et à Bruxelles

Luc Salens cultive le chicon dans la commune brabançonne flamande d’Erps Kwerps. "Nous sommes très occupés actuellement et misons avant tout sur la qualité" avec la culture de pleine terre, indiquait-il à Radio 2. "Avec l’aquaculture, c’est avant tout la quantité qui compte. Mais je trouve les deux types de culture excellents, certainement actuellement. Malheureusement, un nombre croissant de cultivateurs doivent suspendre leur activité. Moi non plus je n’ai pas vraiment de succession. Celui qui me succèdera n’a pas opté pour le chicon de pleine terre. Cela nécessite un travail plus intense et cela dure plus longtemps. Mais c’est une culture plus durable que l’aquaculture".

Luc Salens vend sa production depuis la maison ou à la ferme. "Les gens me demandent parfois pourquoi mes chicons sont moins chers. C’est parce que nous prenons le même prix que les criées de légumes. Les supermarchés les vendent trois ou quatre fois plus chers, alors que nous leur livrons nos chicons déjà emballés. Ils n’ont plus qu’à les mettre dans les rayons".